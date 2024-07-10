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12:36, 10 июля 2024Экономика

Россия откажется от введенной для защиты своих интересов банковской нормы

«Известия»: запрет на работу филиалов иностранных банков в РФ снимут в 2024 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Запрет на открытие филиалов иностранных банков в России могут снять уже в 2024 году, с этим согласны все участники дискуссии. Такую позицию в комментарии «Известиям» представили заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов и глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Соответствующий законопроект Минфин внес в правительство в июле. Разрешение коснется организаций из дружественных стран, оно должно помочь в проведении трансграничных платежей в условиях санкций.

В качестве нормы закона запрет на работу филиалов иностранных банков в России действует с 2013 года, до этого он существовал на уровне ведомственного постановления ЦБ. Такая практика объяснялась защитой национальных интересов, ведь филиалы зарубежных финансовых организаций подчиняются властям своих стран, что могло привести к дискриминации на рынке. Они могли не исполнять нормативы Банка России и не отчитываться перед ним. Если же речь идет о российском банке в качестве «дочки» иностранной организации, то такая структура подчиняется общему регулированию.

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Однако теперь эту угрозу представители профильного сообщества считают не столь существенной перед выгодами, которые открываются для российской внешней торговли. Российские филиалы сделают проще открытие счетов в иностранных банках для российского бизнеса, что, в свою очередь, позволит ускорить импортозамещение.

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заметил, что Банк России в последние годы серьезно усовершенствовал инструменты контроля, поэтому рисков объективно меньше, чем было десятилетие назад.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень напомнил, что российские кредитные организации в любом случае не могут предоставлять определенные финансовые услуги, так что речи о дискриминации не идет.

Впрочем, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков напомнил, что иностранные банки могут и не захотеть открывать филиалы в России из-за той же угрозы санкций. В последние полгода даже китайские банки относятся к трансакциям, связанным с Россией, с осторожностью, а открытие филиала нельзя будет скрыть от США.

Ранее президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал о нарастающих проблемах с импортом китайских автомобилей и деталей к ним. По его словам, угроза санкций США заставляет банки блокировать платежи от российских компаний.

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