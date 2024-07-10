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16:02, 10 июля 2024Россия

Появились подробности о нападении на девушку из-за прически в метро Москвы

Экс-сотрудник МВД напал на девушку из-за короткой прически в московском метро

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Экс-сотрудник МВД Владимир Сафонов напал на девушку из-за короткой прически в метро Москвы. Подробности появились у издания Baza в Telegram-канале.

40-летний мужчина сейчас числится безработным. Некоторое время назад он начал судиться с бывшей женой за сына. Адвокат женщины отметил, что Сафонов настраивал ребенка против матери. Тем не менее суд решил, что 13-летний школьник будет жить с отцом. Кроме того, Сафонов подал иск к жене на алименты.

Об инциденте в столичной подземке стало известно 10 июля. Певица Анастасия Ермак вместе с другом села в вагон на станции «Сокольники». За ними зашел неизвестный мужчина, который начал снимать девушку на видео, а также спросил, какой она национальности. После того как исполнительница ответила, что она русская, незнакомец стал ее оскорблять.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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