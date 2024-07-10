Райффайзенбанк захотели исключить из списка системно значимых

ЦБ захотел исключить Райффайзенбанк и Росбанк из реестра системно значимых

Уже к осени в России может значительно сократиться перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Об этом со ссылкой на близкий к Центробанку (ЦБ) источник пишут «Ведомости».

Так, по данным собеседника издания, регулятор захотел исключить из реестра Райффайзенбанк, который сокращает свое присутствие в России. Покинуть перечень системно значимых банков может и Росбанк, находящийся в процессе интеграции с Т-банком, добавил источник в крупной кредитной организации.

Исключение российской «дочки» австрийской группы RBI из списка СЗКО называют логичным шагом для Банка России, однако в ближайшее время выбор регулятора может пасть на другую организацию, считают участники отрасли. Так, еще одним кандидатом на выбывание из перечня называют «ФК Открытие» — этот банк окончательно поглотит ВТБ.

Официальный представитель ЦБ сообщил «Ведомостям», что регулятор не дает предварительных оценок относительно изменений в перечне СЗКО. «При формировании списка мы всегда учитываем изменения в масштабах деятельности и значимости банков», — сообщили в Банке России. Представитель Райффайзенбанка, в свою очередь назвал информацию о возможном исключении из списка «слухами и домыслами» и призвал клиентов банка ориентироваться на официальную информацию ЦБ.

В перечень СЗКО Центробанк включает крупнейшие кредитные организации страны, от финансового состояния которых зависит устойчивость всей банковской системы, к ним ЦБ предъявляет повышенные регуляторные требования. Список утверждается ежегодно, не ранее 1 сентября. В последний актуализированный перечень 2023 года вошли «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Ранее Банк России рассказал, что собирается создать Фонд поддержки банковского сектора для поддержки кредитных организаций, у которых нормативы концентрации риска превышают сигнальные значения. Объем фонда, предположительно, составит 500 миллиардов рублей. До конца года регулятор намерен проработать концепцию нового режима и подготовить изменения в законодательство.