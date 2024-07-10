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11:30, 10 июля 2024Экономика

Россиянам назвали самую дорогую воду

«Честный знак»: продажи воды в России выросли почти на 22 процента за год

Фото: rawpixel.com / freepik

В России самой популярной водой назвали негазированную питьевую, а самой дорогой — газированную минеральную природную лечебную. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на государственную систему маркировки «Честный знак».

По ее данным, в мае 2024 года продажи воды в России выросли на 21,8 процента в годовом выражении и на 3,1 процента в месячном.

Самой популярной оказалась негазированная питьевая вода. На ее долю пришлось почти 60 процентов от общего объема продаж. Еще 16,2 процента — это газированная минеральная природная лечебно-столовая, 13,4 процента — газированная питьевая и 5,7 процента — негазированная минеральная.

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Дороже всего россиянам обходится газированная минеральная природная лечебная вода — 76 рублей за литр. Дешевле прочих негазированная питьевая — 26 рублей. В среднем один литр газированной минеральной природной лечебно-столовой воды стоит 56 рублей, газированной минеральной природной столовой — 32 рубля, газированной питьевой — 34 рубля, а негазированной минеральной — 32 рубля.

Почти 99 процентов всей воды, продающейся в России, — отечественного производства. Причем, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, оно выросло на 16 процентов. Лидером по выпуску воды стал Центральный федеральный округ — на него пришлось 38 процентов от общего объема производства.

За первые три месяца 2024 года в России на 11 процентов вырос импорт питьевой воды. Он достиг почти 50 миллионов литров. При этом 80 процентов напитков относится к категории минеральных и природных лечебно-столовых вод.

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