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10:33, 10 июля 2024Россия

Российские войска дали бой штурмовикам элитной украинской бригады «Ярость»

МО РФ: группировка «Север» вступила в бой с элитной украинской бригадой «Ярость»

Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

Российские войска дали бой штурмовикам элитной украинской бригады «Ярость» (украинское название — «Лють»). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в Минобороны, в бой с подразделением вступили бойцы группировки войск «Север».

Штурмовики бригады «Ярость» совместно с 36-й бригадой морпехов Вооруженных сил Украины и 17-й бригадой нацгвардии Украины пытались контратаковать российские позиции, однако, по заявлению оборонного ведомства, все контратаки были отражены.

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«Потери противника составили до 310 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы М777 и гаубица Д-30», — подытожили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении боевой машины ВСУ стоимостью 10 миллионов долларов.

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      Марк Леонов
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