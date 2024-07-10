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09:37, 10 июля 2024Мир

Российский дипломат указал на смятение Европы из-за успехов России на Украине

Гаврилов: успехи России заставили Европу дрогнуть и задуматься, как жить дальше

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Последние успехи России, в том числе и на Украине, заставили Европу «дрогнуть», и теперь европейские высокопоставленные представители думают, как жить дальше. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в собственной статье, опубликованной агентством РИА Новости.

«Появятся ли в обозримой перспективе возможности для нормализации положения дел на ФСОБ (Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности — прим. «Ленты.ру») для реализации его потенциала в области снижения военной напряженности? У российской стороны достаточно экспертного потенциала, и мы к такой работе готовы. Да и последнее развитие событий "в поле" говорит о том, что Старая Европа "дрогнула" и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше», — говорится в публикации высокопоставленного дипломата.

Гаврилов также отметил, что усилия по возвращению ФСОБ к выполнению возложенных задач теперь должны исходить от «коллективного Запада», а не России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил на саммите НАТО в Вашингтоне, что внешнеполитические действия России якобы привели к возобновлению холодной войны в Европе, а также указал на «необходимость показать силу и единство альянса».

В ходе заседания саммита альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. Он призвал не допустить этого и усилить поддержку Украины со стороны западных стран.

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