Российский самолет с сотнями пассажиров на борту вынужденно сел из-за неисправности

Летевший из Антальи в Казань самолет Azur Air вынужденно сел в Самаре

Российский самолет с сотнями пассажиров на борту, летевший из Антальи в Казань, вынужденно сел в Самаре. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 июля на рейсе авиакомпании Azur Air. Пилоты приняли решение о посадке в самарском аэропорту из-за технической неисправности воздушного судна. На борту находились 339 пассажиров и 10 членов экипажа. Самолет отстранили от эксплуатации, прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.

Представитель перевозчика рассказал изданию TourDom, что для 192 пассажиров рейса авиакомпания организовала наземный трансфер из Самары в Казань. Остальные путешественники предпочли добираться в точку назначения самостоятельно.

30 июня пассажиров рейса этой же авиакомпании закрыли в душном самолете без воды и кондиционера. Участница рейса пожаловалась, что из-за духоты ее подруга дважды упала в обморок.