Следователь, оперативник и криминалист похоронили чужую бабушку из-за денег

В Смоленске силовики похоронили пенсионерку, чтобы забрать ее накопления

В Смоленске трое силовиков организовали похороны пенсионерки, чтобы присвоить ее сбережения. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, оперативник, следователь и криминалист приехали на вызов, где нашли одинокую бабушку и решили поживиться. Она умерла несколько недель назад, но родственники не появились. Тогда силовики заказали похороны, надгробие, отпевание, крест на могиле и поминки за счет накоплений самой умершей.

Спустя время объявилась подруга пенсионерки, которая стала интересоваться ее наследством. Тогда и всплыла история с похоронами и участием в них правоохранителей. Их опросили коллеги, которым они заявили, что все потратили на погребение. Однако следователи считают, что большую часть денег силовики забрали себе.

9 июля сообщалось, что в Тюмени суд приговорил 53-летнего местного жителя, работавшего таксистом, к 10 годам колонии строгого режима за кражи вещей пьяных пассажиров.