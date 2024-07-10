Совфед одобрил поправки о росте дефицита федерального бюджета

ТАСС: Совфед одобрил поправки о повышении дефицита федерального бюджета

Совет Федерации одобрил поправки, согласно которым дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2,12 триллиона рублей, или 1,1 процента от ВВП. Об этом сообщил ТАСС.

Поправки вносятся в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Оценку доходов понизили до 35,062 триллиона рублей — 18,3 процента ВВП. Расходы предполагаются на уровне 37,182 триллиона рублей, или 19,4 процента ВВП.

Минфин России сообщил, что, по предварительной оценке, дефицит федерального бюджета России за первое полугодие составил 929 миллиардов рублей.

Госдума России 4 июля утвердила поправки, которые повысили его расходы на 522 миллиарда рублей.