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21:29, 10 июля 2024Россия

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 20:58 по московскому времени. «Вся территория Белгородской области — отбой ракетной опасности», — заявил губернатор.

Накануне Белгородская область подверглась массовой атаке со стороны Украины. ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Шебекинского городского округа, уточнил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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