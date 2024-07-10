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18:50, 10 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии сравнили НАТО с гольф-клубом

Министр обороны Эстонии Певкур сравнил НАТО с гольф-клубом

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сравнил НАТО с гольф-клубом. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Так говорили во время первого срока [экс-президента США Дональда] Трампа. НАТО — это клуб. Когда вы платите взнос в гольф-клубе, вы можете играть», — объяснил Певкур.

Эстонский министр также выразил мнение, что члены НАТО тратят недостаточно средств на оборонные нужды.

В конце июня премьер Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом призвала НАТО сделать своей целью военную победу Украины в конфликте с Россией. По ее словам, без такого определения выиграть невозможно.

Ранее в Таллине заявляли о готовности к обсуждению отправки эстонских войск на Украину. Как отмечала посол прибалтийской республики в Киеве Аннели Кольк, данный вопрос обсуждают в Минобороны страны.

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      Екатерина Грищенко
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