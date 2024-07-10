В Китае предупредили об ответе на попытки усиления НАТО в АТР

GT: страны АТР будут противодействовать попыткам усиления НАТО в регионе

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не заинтересованы в расширении НАТО и будут противодействовать попыткам Североатлантического альянса усилить влияние для реализации индо-тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов Америки. Об этом предупредили авторы китайской газеты Global Times (GT).

«Насильственное вмешательство в региональные дела неизбежно вызовет усиление противостояния между государствами АТР и трансатлантическим военным блоком», — указывается в публикации.

Авторы отметили, что альянс показал свою дестабилизирующую роль в Европе и может запустить подобный деструктивный процесс в Азии. Как утверждается в материале, большая часть стран региона хочет, чтобы альянс перестал «создавать напряженность, пропагандировать менталитет холодной войны и провоцировать блоковую конфронтацию».

Ранее стало известно, что в ближайшее время НАТО подготовит документ, согласно которому альянс расширит сотрудничество с четырьмя странами АТР — Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. Отмечается, что, согласно планам, страны также будут совместно принимать участие в киберучениях НАТО.