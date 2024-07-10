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12:32, 10 июля 2024Россия

В российском регионе православную церковь начали обносить колючей проволокой

В Дагестане православную церковь обнесли колючей проволокой

Фото: Nau Nau / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане православные церкви начали обносить колючей проволокой. Фотографию одной из них опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана».

На снимке видно церковь пирамидальной формы с конусообразным куполом. Прилегающая к ней территория огорожена забором, на котором установлена колючая проволока.

По данным канала, фотография была сделана в Каспийске.

23 июня в Дагестане было совершено несколько террористических нападений. Целью одного из них стал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте в его настоятель Николай Котельников. Нападение было совершено в день Святой Троицы.

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      Алан Босиков
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