В российском регионе православную церковь начали обносить колючей проволокой

В Дагестане православную церковь обнесли колючей проволокой

В Дагестане православные церкви начали обносить колючей проволокой. Фотографию одной из них опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана».

На снимке видно церковь пирамидальной формы с конусообразным куполом. Прилегающая к ней территория огорожена забором, на котором установлена колючая проволока.

По данным канала, фотография была сделана в Каспийске.

23 июня в Дагестане было совершено несколько террористических нападений. Целью одного из них стал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте в его настоятель Николай Котельников. Нападение было совершено в день Святой Троицы.