Врач предупредила об увеличивающем риск возникновения тромбов факторе

Терапевт Бережная назвала тромбы самым опасным последствием густой крови

Главная опасность густой крови — это увеличение риска образования тромбов, предупредила врач общей практики Марина Бережная. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала и о других серьезных последствиях сгущения крови.

Бережная объяснила, что опасным считается нарушение нормального соотношения клеток крови к объему ее жидкой составляющей. Самым серьезным последствием этого фактора она назвала образование тромбов. Врач отметила, что тромбоз может быть не только в крупных артериях, но и в мелких. «Микротромбозы приводят к нарушениям снабжения практически всех тканей и органов кислородом», — сказала Бережная.

Также терапевт указала, что при сгущении крови у человека ухудшается самочувствие, начинает болеть голова. Он хуже справляется с работой и учебой.

Бережная добавила: чтобы избежать сгущения крови, надо следить за водным балансом и вовремя восполнять его. По ее словам, для определения вязкости крови используют лабораторное исследование D-димер. Однако она предупредила, что анализ не подходит для самостоятельной оценки состояния человека. «Оценивать результаты любых анализов должен только специалист», — заключила врач.

Ранее терапевт Наталья Черемухина предупредила о возможном вреде минеральной воды. По ее словам, этот напиток может провоцировать образование камней в почках.