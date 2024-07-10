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18:36, 10 июля 2024Забота о себе

Врач предупредила об увеличивающем риск возникновения тромбов факторе

Терапевт Бережная назвала тромбы самым опасным последствием густой крови

Фото: DC Studio / freepik

Главная опасность густой крови — это увеличение риска образования тромбов, предупредила врач общей практики Марина Бережная. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала и о других серьезных последствиях сгущения крови.

Бережная объяснила, что опасным считается нарушение нормального соотношения клеток крови к объему ее жидкой составляющей. Самым серьезным последствием этого фактора она назвала образование тромбов. Врач отметила, что тромбоз может быть не только в крупных артериях, но и в мелких. «Микротромбозы приводят к нарушениям снабжения практически всех тканей и органов кислородом», — сказала Бережная.

Также терапевт указала, что при сгущении крови у человека ухудшается самочувствие, начинает болеть голова. Он хуже справляется с работой и учебой.

Бережная добавила: чтобы избежать сгущения крови, надо следить за водным балансом и вовремя восполнять его. По ее словам, для определения вязкости крови используют лабораторное исследование D-димер. Однако она предупредила, что анализ не подходит для самостоятельной оценки состояния человека. «Оценивать результаты любых анализов должен только специалист», — заключила врач.

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      Екатерина Улитина
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