Япония поддержала позицию Индии по Украине

Генсек кабмина Хаяси: Япония согласна с позицией Индии по украинскому конфликту

Япония поддерживает позицию Индии по урегулированию украинского конфликта путем диалога. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси, его слова приводит ТАСС.

«Лидеры Японии и Индии согласны с важностью немедленного прекращения боевых действий на Украине и работы над разрешением ситуации посредством диалога», — сообщил генсек кабмина.

Хаяси добавил, что Япония будет «внимательно следить за дальнейшим развитием российско-индийских отношений, в том числе за итогами переговоров» между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Он также отметил, что Индия является важным партнером Японии в реализации «концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Хаяси выразил готовность Токио продолжать сотрудничество с Нью-Дели, в том числе в многостороннем формате.

После переговоров с Путиным, которые состоялись в Москве 9 июля, Моди заявил о готовности оказать содействие России для прекращения конфликта на Украине. Он отметил, что «Индия всегда была на стороне мира».