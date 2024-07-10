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09:44, 10 июля 2024Мир

Япония поддержала позицию Индии по Украине

Генсек кабмина Хаяси: Япония согласна с позицией Индии по украинскому конфликту

Фото: Issei Kato / Reuters

Япония поддерживает позицию Индии по урегулированию украинского конфликта путем диалога. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси, его слова приводит ТАСС.

«Лидеры Японии и Индии согласны с важностью немедленного прекращения боевых действий на Украине и работы над разрешением ситуации посредством диалога», — сообщил генсек кабмина.

Хаяси добавил, что Япония будет «внимательно следить за дальнейшим развитием российско-индийских отношений, в том числе за итогами переговоров» между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Он также отметил, что Индия является важным партнером Японии в реализации «концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Хаяси выразил готовность Токио продолжать сотрудничество с Нью-Дели, в том числе в многостороннем формате.

После переговоров с Путиным, которые состоялись в Москве 9 июля, Моди заявил о готовности оказать содействие России для прекращения конфликта на Украине. Он отметил, что «Индия всегда была на стороне мира».

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      Елизавета Мытарева
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