52-летний Джаред Лето пришел в ресторан в пижаме и был раскритикован в сети

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето вышел в свет в домашней одежде и был раскритикован в сети. Соответствующий материал и комментарии появились в Daily Mail.

Отмечается, что вокалист группы Thirty Seconds to Mars посетил ресторан Le Club 55 в Сент-Тропе, Франция. Папарацци сняли его в красной шелковой пижаме с изображениями тигров, которая включала в себя кофту с длинными рукавами и глубоким вырезом на груди и зауженные книзу брюки. В то же время артист распустил волосы и надел ожерелье на шею, а также примерил синие шлепанцы и солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

Читатели издания оценили внешний вид звезды под публикацией. «Этот образ подошел бы ему 30 лет назад. Сейчас же он выглядит грустным и отчаявшимся», «Жуткие флюиды», «Он вызывает у меня бесконечные мурашки», «Такое можно увидеть в цирке», «Всегда выглядит нелепо», — отметили юзеры.

В июне Джаред Лето посетил показ Vogue World в Париже в трусах, и его также раскритиковали в сети.