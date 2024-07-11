Популярная блогерша рассказала о жизни с избивавшим ее и отбиравшим деньги бойфрендом

Блогерша Tzuyang заявила, что подвергалась насилию со стороны бывшего парня

Популярная южнокорейская блогерша Пак Чон-вон, известная под ником Tzuyang, заявила, что ее бывший бойфренд, которого уже нет в живых, годами подвергал ее физическому и сексуальному насилию. Об этом пишет The Korea Herald.

По словам 27-летней блогерши, когда он впервые проявил агрессию по отношению к ней, она пыталась с ним расстаться. «Однако он пригрозил распространить незаконно снятые видео с моим участием и нанес мне физические повреждения», — утверждает Tzuyang.

Она также заявила, что бывший бойфренд забирал у нее всю зарплату, которую она получала за работу в баре, и бил ее, когда она говорила о желании уволиться. Как рассказывает Tzuyang, когда она начала строить карьеру в интернете, молодой человек создал свое агентство, с которым она подписала контракт. Согласно документу, ее бывший возлюбленный должен был получать 70 процентов ее дохода в сети.

«Он даже не придерживался условий контракта и забирал все деньги. Почти каждый день меня били, а я снимала видео. Это продолжалось четыре года», — рассказала блогерша.

Как отмечается в материале, юристы Tzuyang подали заявление в полицию против ее экс-бойфренда. Однако расследование дела было прекращено, когда молодой человек умер.

Ранее сообщалось, что известного в Пакистане телеведущего Ашфака Сатти отстранили от работы на телеканале после того, как одна из жен обвинила его в насилии. По словам супруги ведущего, он сильно избил ее, угрожая расправой.

