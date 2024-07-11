Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:38, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о жизни с избивавшим ее и отбиравшим деньги бойфрендом

Блогерша Tzuyang заявила, что подвергалась насилию со стороны бывшего парня

Кадр: tzuyang쯔양 / YouTube

Популярная южнокорейская блогерша Пак Чон-вон, известная под ником Tzuyang, заявила, что ее бывший бойфренд, которого уже нет в живых, годами подвергал ее физическому и сексуальному насилию. Об этом пишет The Korea Herald.

По словам 27-летней блогерши, когда он впервые проявил агрессию по отношению к ней, она пыталась с ним расстаться. «Однако он пригрозил распространить незаконно снятые видео с моим участием и нанес мне физические повреждения», — утверждает Tzuyang.

Она также заявила, что бывший бойфренд забирал у нее всю зарплату, которую она получала за работу в баре, и бил ее, когда она говорила о желании уволиться. Как рассказывает Tzuyang, когда она начала строить карьеру в интернете, молодой человек создал свое агентство, с которым она подписала контракт. Согласно документу, ее бывший возлюбленный должен был получать 70 процентов ее дохода в сети.

Материалы по теме:
«Скинули три месяца за то, что скорую вызвала» Тысячи россиянок садятся в тюрьму, защищаясь от мужчин. Что ждет их потом?
«Скинули три месяца за то, что скорую вызвала»Тысячи россиянок садятся в тюрьму, защищаясь от мужчин. Что ждет их потом?
18 мая 2022
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!» Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!»Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
16 декабря 2022

«Он даже не придерживался условий контракта и забирал все деньги. Почти каждый день меня били, а я снимала видео. Это продолжалось четыре года», — рассказала блогерша.

Как отмечается в материале, юристы Tzuyang подали заявление в полицию против ее экс-бойфренда. Однако расследование дела было прекращено, когда молодой человек умер.

Ранее сообщалось, что известного в Пакистане телеведущего Ашфака Сатти отстранили от работы на телеканале после того, как одна из жен обвинила его в насилии. По словам супруги ведущего, он сильно избил ее, угрожая расправой.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о разработке силового ответа на ситуацию с киевской больницей

      Подсчитана скорость течения времени на поверхности Луны

      Клоун решил уйти в проституцию и попался полицейскому под прикрытием

      10-летняя звезда TikTok попала в реанимацию

      Байден поставил точку в вопросе военной помощи Украине

      Домогавшегося 13-летней школьницы участника СВО освободили в зале суда

      Диетолог развеяла популярный миф о влиянии шоколада на потенцию

      Российских невест призвали надеть прозрачные платья на свадьбу

      ВСУ обстреляли жилые кварталы в Новой Каховке

      Российские ученые обнаружили уникальное противораковое свойство у одного гриба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше