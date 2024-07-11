«Аэрофлот» ответил на сообщения об одновременных больничных сотен сотрудников

«Аэрофлот» опроверг сообщения об одновременных больничных 1,5 тысячи сотрудников

В Telegram-канале «Авиаторщина» 2 июля вышел пост, в котором утверждается, что компания «Аэрофлот» столкнулась с острой нехваткой бортпроводников. Автор публикации со ссылкой на неназванные источники заявил, что одновременно на больничном находились более 1,5 тысячи стюардов и стюардесс авиакомпании. В «Аэрофлоте» эту информацию опровергли.

«Информация, распространяемая рядом Telegram-каналов и СМИ, о якобы 1500 больничных листах сотрудников департамента обслуживания на борту не соответствует действительности, что подтверждается документально и с учетом в разы завышенной цифры является нелепой», — подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Канал «Авиаторщина» также утверждал, что из-за нехватки персонала «Аэрофлот» массово задержал рейсы, а некоторые отменил. Эту информацию в авиакомпании также опровергли. «Информация о количестве задержанных рейсов за прошедшие выходные дни, распространяемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности. У "Аэрофлота" достаточно летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы. Планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативными требованиями», — подчеркнули в пресс-службе авиаперевозчика.

Новость вызвала интерес у российских СМИ, в том числе и федерального уровня. Так, о нехватке персонала в авиакомпании со ссылкой на «Авиаторщину» написало агентство РИАМО, а со ссылкой на канал Baza — News.ru. При этом большая часть СМИ выпустила новости с комментарием «Аэрофлота», в которых информация о больничных опровергается. Среди таких СМИ оказались РБК, РЕН ТВ и «Коммерсант».

В соцсетях почти не удалось найти сообщения на тему больничных у 1,5 тысячи бортпроводников «Аэрофлота». Сейчас встречаются единичные публикации, опровергающие эту информацию.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».