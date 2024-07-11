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11:54, 11 июля 2024Из жизни

Акула укусила столкнувшегося с ней под водой подростка

Во Флориде акула укусила подростка в тренировочном лагере для спасателей

Фото: solarseven / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Флорида акула укусила 14-летнего подростка, который столкнулся с ней под водой во время занятий. Об этом пишет Fox News.

Демпси Манхарт был в тренировочном лагере для спасателей. Во время одного из упражнений он нырнул под воду и соприкоснулся с чем-то. Сначала, как рассказывает подросток, ему показалось, что он столкнулся с другим человеком, но потом понял, что перед ним акула. Мальчик ударил ее руками и попытался выплыть. В этот момент хищник укусил его за икру. Подросток снова ударил акулу, и та уплыла.

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Манхарту наложили 17 швов и на время запретили заходить в воду. Подросток рассказал, что чувствует себя хорошо и уже готов вернуться в океан. «Если подобное уже случилось со мной однажды, вряд ли это повторится. Так что не думаю, что мне на самом деле есть чего бояться», — объяснил он. Манхарта признался, что его вдохновляет отец. Тот работает спасателем несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что в Австралии крупная акула атаковала купальщика вскоре после того, как власти объявили об опасности появления хищных рыб в районе. Медики заявили, что пострадавший находится в стабильном состоянии.

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      Юлия Юткина
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