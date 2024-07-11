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13:25, 11 июля 2024Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Восход в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Восход в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Центр».

Помимо этого, в ходе боев военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районе Торецка и еще ряда населенных пунктов ДНР, где в последнее время наблюдается продвижение подразделений Вооруженных сил России. Суточные потери противника на указанном участке линии соприкосновения составили до 335 человек. Помимо этого, были уничтожены две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины, шесть артиллерийских орудий и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Ранее российское военное ведомство сообщило о занятии десятков опорных пунктов, удерживаемых украинскими войсками. Это позволило российским подразделениям продвинуться вглубь обороны противника, отметили в Минобороны.

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      Алан Босиков
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