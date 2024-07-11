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11:39, 11 июля 2024Россия

Российские военные отбили у ВСУ десятки опорных пунктов

МО: группировка войск «Запад» отбила у ВСУ 26 опорных пунктов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) более двух десятков опорных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как доложили в Минобороны, российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ, число взятых под контроль опорных пунктов составило 26. Боестолкновения с украинской армией проходили в районах населенных пунктов Макеевка, Синьковка и Купянск.

В оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов «Лелека» и Columba.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось уничтожить украинский зенитный ракетный комплекс «Improved HAWK», способный поражать сверхзвуковые цели.

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      Марк Леонов
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