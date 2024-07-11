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17:57, 11 июля 2024Экономика

Автомобилям Lada предсказали подорожание

«АвтоВАЗ»: цены на автомобили Lada могут вырасти осенью

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Цены на автомобили Lada могут проиндексировать осенью, но в пределах инфляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского.

По его словам, индексация может произойти или в августе, или в сентябре. Однако рост цен, скорее всего, не затронет базовые, наиболее доступные версии всех моделей Lada. Отмечается также, что с начала года Lada в среднем подорожала на 2,9 процента.

В начале лета Lada оказалась самым продаваемым автомобилем в России. В июне ее купили 124 394 раза. Это в полтора раза больше, чем год назад. Впрочем, если сравнивать с маем, то продажи просели почти на три тысячи штук.

По данным Минпромторга, в первой половине 2024 года продажи новых автомобилей выросли на 76 процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года. Было продано 713 902 единицы.

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