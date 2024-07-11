Большинство граждан Армении выступили против изменения Конституции

Gallup: 80 % граждан Армении не поддерживают изменения Конституции

Большинство граждан Армении выступили против принятия новой Конституции. Об этом свидетельствуют данные опроса «GALLUP International Association», передает агентство «Новости Армении».

«Респондентам был задан вопрос об их отношении к заявлениям президента Азербайджана [Ильхама Алиева], что изменение Конституции Армении важно для заключения мирного договора», — говорится в публикации.

Согласно данным социологов, 80 процентов граждан высказались против изменения Конституции. Некоторые поправки сочли приемлемыми 11,7 процента опрошенных, а поддерживают полное изменение Основного закона лишь 3,3 процента жителей республики.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Ереван изменить Конституцию и убрать из нее территориальные претензии к Баку. По его словам, этот фактор необходимо устранить, чтобы добиться полного мира.