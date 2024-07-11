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11:38, 11 июля 2024Бывший СССР

Большинство граждан Армении выступили против изменения Конституции

Gallup: 80 % граждан Армении не поддерживают изменения Конституции

Фото: Gevorg Ghazaryan / xinhua / Globallookpress.com

Большинство граждан Армении выступили против принятия новой Конституции. Об этом свидетельствуют данные опроса «GALLUP International Association», передает агентство «Новости Армении».

«Респондентам был задан вопрос об их отношении к заявлениям президента Азербайджана [Ильхама Алиева], что изменение Конституции Армении важно для заключения мирного договора», — говорится в публикации.

Согласно данным социологов, 80 процентов граждан высказались против изменения Конституции. Некоторые поправки сочли приемлемыми 11,7 процента опрошенных, а поддерживают полное изменение Основного закона лишь 3,3 процента жителей республики.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Ереван изменить Конституцию и убрать из нее территориальные претензии к Баку. По его словам, этот фактор необходимо устранить, чтобы добиться полного мира.

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      Глеб Палехов
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