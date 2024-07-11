Британские военные высказались о разрешении бить ракетами по России

Telegraph: британские военные недовольны разрешением бить ракетами по России

Военное командование Великобритании недовольно заявлениями о разрешении бить ракетами по РФ, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском оборонном ведомстве.

Как отметило издание, в британском Минобороны «разочарованы» тем, что новый премьер-министр Кир Стармер позволил обнародовать разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку с оперативной точки зрения эффективнее держать подобные планы в тайне до их реализации.

Зеленский заявил, что Британия дала Киеву разрешение использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. До этого он пообещал, что Вооруженные силы Украины не станут использовать переданные западными государствами вооружения для атаки целей на территории РФ.