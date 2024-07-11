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18:12, 11 июля 2024Силовые структуры

Бывшего главреда ростовской газеты осудили за махинации с тиражом

Бывшего главреда газеты «Вперед» осудили на 4,5 года за махинации с тиражом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области к четырем с половиной годам колонии общего режима приговорили главного редактора издания «Вперед» из Батайска Елену Пивоварову за махинации с тиражом. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, Пивоварова завышала сведения о реальном тираже газеты и предоставляла ложные сведения о количестве доставленных экземпляров, а также стоимости услуг подконтрольных ИП. В итоге вместе с главбухом она похитила свыше 1,8 миллиона рублей, находившихся в хозяйственном ведении газеты.

Ранее 11 июля сообщалось, что ФСБ задержала сообщника главного редактора криминального издания «Конкретно.ру» Кирилла Метелева по делу о вымогательстве у бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга.

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      Владимир Седов
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