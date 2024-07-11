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14:33, 11 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала сообщника главреда криминального издания по делу о вымогательстве

ФСБ задержала сообщника главреда «Конкретно.ру» по делу о вымогательстве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

ФСБ задержала сообщника главного редактора криминального издания «Конкретно.ру» Кирилла Метелева по делу о вымогательстве у бывшего кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным следствия, Метелев с соучастниками требовал с кандидата деньги за нераспространение компромата на различных ресурсах. Вымогатели требовали у Михайловой десять тысяч долларов. В конце июля она решила снять свою кандидатуру с выборов.

О задержании Метелева впервые стало известно 23 июня, сообщалось, что вместе с ним задержали и бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова. На тот момент сообщалось, что обоих обвиняют в вымогательстве денег у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, как писали СМИ, имел отношение к структурам основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

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