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06:32, 11 июля 2024Наука и техника

Для съемки кино создали первую в мире камеру с ИИ

Techradar: создана ИИ-камера для создания спецэффектов в реальном времени

Фото: @SpecialGuestX

В США создали первую в мире кинокамеру, которая может обрабатывать видео и с помощью искусственного интеллекта (ИИ) накладывать эффекты в реальном времени. Об этом сообщает издание Techradar.

Прототип устройства показали специалисты креативного агентства SpecialGuestX и компании 1stAveMachine, которая занимается спецэффектами в дополненной реальности. Их продукт CMR-M1 может улучшать изображения и накладывать спецэффекты в реальном времени, без обработки картинки после съемки.

Девайс подключен к ИИ-модели на основе Stable Diffusion. Во время работы камера сохраняет отснятый материал в облачный сервис, где его обрабатывает нейросеть и отправляет на экран оператора и режиссера. Так во время создания кино можно сразу увидеть, как выглядит реальное изображение с наложенным специальными эффектами.

Инженеры создали несколько предустановленных фильтров. Так, один из них может «переодеть» находящегося в кадре героя в любую одежду. Кроме того, оператор может поменять фон, превратив городской ландшафт в джунгли.

«Иногда, чтобы представить, каким может быть будущее, нужно создать его прототип. Это особенно актуально, когда речь идет о кинопроизводстве, креативных технологиях и креативном сообществе», — заявил продюсер SpecialGuestX Аарон Даффи.

В конце мая специалисты Цюрихского университета (UZH) описали систему автопилота, которая сможет более эффективно обнаруживать пешеходов на дорогах. Она полагается на биокамеру с увеличенной частотой кадров.

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      Андрей Ставицкий
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