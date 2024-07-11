Десятки россиян отравились салатом на работе и попали в больницу

В Марий Эл 36 работников птицефабрики отравились салатом и попали в больницу

В Марий Эл 36 работников птицефабрики «Акашевская» отравились салатом и попали в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Массовое отравление произошло 9 июля. 36 человек госпитализировали в медучреждения, у всех подозревают стафилококковую инфекцию.

Известно, что все отравившиеся работники съели салат в столовой предприятия. По данным канала, блюдо изготовили с нарушением санитарных норм и технологических требований.

Ранее стало известно, что в Туве 18 детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 19 случаев отравления, один ребенок лечится амбулаторно. О возможных причинах случившегося не сообщается.