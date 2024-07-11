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13:45, 11 июля 2024Россия

Десятки россиян отравились салатом на работе и попали в больницу

В Марий Эл 36 работников птицефабрики отравились салатом и попали в больницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Марий Эл 36 работников птицефабрики «Акашевская» отравились салатом и попали в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Массовое отравление произошло 9 июля. 36 человек госпитализировали в медучреждения, у всех подозревают стафилококковую инфекцию.

Известно, что все отравившиеся работники съели салат в столовой предприятия. По данным канала, блюдо изготовили с нарушением санитарных норм и технологических требований.

Ранее стало известно, что в Туве 18 детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 19 случаев отравления, один ребенок лечится амбулаторно. О возможных причинах случившегося не сообщается.

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      Никита Абрамов
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