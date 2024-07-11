Эрдоган оценил перспективу прямого конфликта между Россией и НАТО

Эрдоган: перспектива прямого конфликта между РФ и НАТО вызывает беспокойство

Перспектива прямого противостояния между Североатлантическим альянсом и Россией вызывает беспокойство. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Newsweek.

«Конфликт не принесет прочного мира. Поэтому перспектива прямого противостояния НАТО и России, несомненно, вызывает беспокойство. Любые шаги, которые могут привести к такому исходу, следует избегать», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция считает целесообразным подходить к решению конфликта мирным и дипломатическим путем.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Эрдогана поддержать его усилия по урегулированию конфликта на Украине. Венгерский премьер отметил, что президент Турции — единственный лидер иностранного государства, у кого есть успешный опыт посредничества в этом конфликте.