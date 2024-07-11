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15:19, 11 июля 2024Россия

Еще один украинский беспилотник попытался атаковать российский регион

Минобороны заявило о попытке атаки украинского БПЛА по Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, около 14:45 по московскому времени попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — пояснили в оборонном ведомстве.

В этот же день средства противовоздушной обороны пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины атаковать российскую территорию. В Минобороны уточнили, что около 13:10 по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области очередной беспилотник самолетного типа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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