Финляндия и Швеция отреагировали бойкотом на визит Орбана в Россию

HS: Финляндия и Швеция будут бойкотировать проводимые Венгрией встречи ЕС

Финляндия и Швеция будут бойкотировать встречи Евросоюза, проводимые под председательством Венгрии, из-за визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Helsingin Sanomat (HS).

Бойкот распространится как минимум на четыре запланированные встречи в июле, при этом отмечается, что в дальнейшем решение на отказ от отправки министров для участия во встречах ЕС может быть пересмотрен.

5 июля Орбан прилетел в Москву. В столице он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».