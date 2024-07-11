Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 11 июля 2024Мир

Финляндия и Швеция отреагировали бойкотом на визит Орбана в Россию

HS: Финляндия и Швеция будут бойкотировать проводимые Венгрией встречи ЕС

Фото: iunewind / Shutterstock / Fotodom

Финляндия и Швеция будут бойкотировать встречи Евросоюза, проводимые под председательством Венгрии, из-за визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Helsingin Sanomat (HS).

Бойкот распространится как минимум на четыре запланированные встречи в июле, при этом отмечается, что в дальнейшем решение на отказ от отправки министров для участия во встречах ЕС может быть пересмотрен.

5 июля Орбан прилетел в Москву. В столице он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпредставитель Путина назвал белорусское вино шмурдяком. После этого минский завод решил прекратить поставки в Россию

      На Украине запросили больше оружия для осуществления «плана победы»

      В Киеве оценили итоги саммита НАТО для Украины

      Звезду Comedy Woman обманули мошенники

      Назван крупнейший производитель ПК в мире

      Финляндия и Швеция отреагировали бойкотом на визит Орбана в Россию

      Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженные для украинской армии направления

      Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок по другому делу

      Новичок «Зенита» раскрыл свое отношение к алкоголю

      Названо последствие запрета торгов российскими ценными бумагами в Казахстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше