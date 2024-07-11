Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженные для украинской армии направления

Наиболее напряженная ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на покровском направлении. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генерального штаба украинской армии.
«Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении Генштаба.
Отмечается, что ВСУ также столкнулись с боями высокой интенсивности на кураховском и торецком направлениях.
Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль поселка Восход на покровском направлении. В пресс-службе ведомства отметили, что контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Центр».