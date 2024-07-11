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17:37, 11 июля 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ назвал наиболее напряженные для украинской армии направления

Генштаб ВСУ: наиболее напряженная ситуация сложилась на покровском направлении

Фото: Alina Smutko / Reuters

Наиболее напряженная ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на покровском направлении. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генерального штаба украинской армии.

«Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что ВСУ также столкнулись с боями высокой интенсивности на кураховском и торецком направлениях.

Ранее Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль поселка Восход на покровском направлении. В пресс-службе ведомства отметили, что контроль над населенным пунктом установили бойцы группировки войск «Центр».

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      Глеб Палехов
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