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11:00, 11 июля 2024Мир

Гражданин Таджикистана признал вину в обходе санкций против России

Минюст США: гражданин Таджикистана Насриддинов признал вину в обходе санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Гражданин Таджикистана бизнесмен Салимдзон Насриддинов, имеющий двойное гражданство с Россией и проживающий в США, и Николай Гольцев, имеющий гражданство России и Канады, признали себя виновными в обходе санкций. Об этом говорится в заявлении Минюста США.

Отмечается, что они признали себя виновными в сговоре с целью совершения нарушений экспортного контроля в связи с их участием в глобальной схеме закупок от имени попавших под санкции российских компаний.

«Обвиняемые поставили на миллионы долларов американскую электронику, критически важную для ракет и беспилотников, которые Россия использует в конфликте на Украине, и теперь им грозит тюремное заключение в США за их схему», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

По данным Минюста, Гольцев и Насриддинов использовали две компании, SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc., для незаконной покупки и получения электроники двойного назначения у американских производителей на сумму более семи миллионов долларов.

Ранее в Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в экспорте товаров в Россию в обход санкций. Уточняется, что задержанным является 38-летний представитель торговой компании Astrade с офисом в Осаке.

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      Семен Александров
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