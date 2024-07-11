Старшеклассники встретили в лесу «снежного человека со светящимися глазами» и испугались

В США помощники шерифа спасли выпускников, испугавшихся снежного человека

В американском штате Луизиана группа молодых людей вызвала помощников шерифа в лес и заявила, что встретила снежного человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Старшеклассники собрались в лесу Кисачи, чтобы отметить выпускной. Они прошли 11 километров по специальной тропе и хотели разбить лагерь, когда один из них увидел впереди полутораметровую фигуру со светящимися глазами. По его словам, странное существо рычало. Группа сообщила об увиденном в местный офис шерифа.

Помощники шерифа нашли испуганных выпускников по звуку имевшегося у них свистка. Бывшие школьники были целы и невредимы, их без труда спасли, выведя из леса. По пути помощники шерифа не увидели ничего странного. Им не удалось подтвердить информацию об обитании в Кисачи существа, которого выпускники назвали снежным человеком.

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что группа могла наткнуться на черного медведя или кабана. Согласно их гипотезе, глаза диких животных показались выпускникам светящимися из-за фонарика. Другие заподозрили молодых людей в употреблении наркотиков, которые вызывают галлюцинации.

Ранее сообщалось, что в Хиросиме вспомнили о пугающем обезьяноподобном существе. Снежный человек долгое время пугал местных, а потом стал приманкой для туристов.