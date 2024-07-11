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20:07, 11 июля 2024Из жизни

Старшеклассники встретили в лесу «снежного человека со светящимися глазами» и испугались

В США помощники шерифа спасли выпускников, испугавшихся снежного человека
Лес Кисачи

Лес Кисачи. Фото: William Dillingham / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Луизиана группа молодых людей вызвала помощников шерифа в лес и заявила, что встретила снежного человека. Об этом сообщает Daily Mail.

Старшеклассники собрались в лесу Кисачи, чтобы отметить выпускной. Они прошли 11 километров по специальной тропе и хотели разбить лагерь, когда один из них увидел впереди полутораметровую фигуру со светящимися глазами. По его словам, странное существо рычало. Группа сообщила об увиденном в местный офис шерифа.

Помощники шерифа нашли испуганных выпускников по звуку имевшегося у них свистка. Бывшие школьники были целы и невредимы, их без труда спасли, выведя из леса. По пути помощники шерифа не увидели ничего странного. Им не удалось подтвердить информацию об обитании в Кисачи существа, которого выпускники назвали снежным человеком.

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Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что группа могла наткнуться на черного медведя или кабана. Согласно их гипотезе, глаза диких животных показались выпускникам светящимися из-за фонарика. Другие заподозрили молодых людей в употреблении наркотиков, которые вызывают галлюцинации.

Ранее сообщалось, что в Хиросиме вспомнили о пугающем обезьяноподобном существе. Снежный человек долгое время пугал местных, а потом стал приманкой для туристов.

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      Юлия Юткина
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