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10:48, 11 июля 2024Ценности

Кендалл Дженнер снялась в откровенном купальнике на яхте

Модель Кендалл Дженнер снялась в крошечном купальнике на яхте

Фото: @kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер снялась в откровенном виде на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха. Так, на одном размещенном кадре она запечатлена лежащей на шезлонге. Знаменитость позировала в голубой бейсболке и крошечном раздельном купальнике синего цвета, оформленном тонкими завязками.

Ранее Дженнер показала архивное откровенное фото. Тогда телезвезда предстала полностью обнаженной, повернувшись спиной к камере. На ней были лишь солнцезащитные очки и бейсболка.

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      Мария Винар
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