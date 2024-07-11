Китай прокомментировал возможность поставок оружия сторонам конфликта на Украине

МИД Китая: Пекин не будет поставлять оружие сторонам украинского кризиса

Пекин не будет поставлять какое-либо оружие сторонам украинского кризиса, чтобы тем самым «не подливать масло в огонь» конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает РИА Новости.

«Китай никогда не будет подливать масло в огонь и пользоваться случаем для извлечения выгоды, и тем более не станет поставлять оружие какой-либо стороне конфликта, эта позиция четкая и последовательная», — напомнил дипломат, отметив, что Китай остается «безучастным наблюдателем».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай прекратить сотрудничество с Россией.

