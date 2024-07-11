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20:04, 11 июля 2024Бывший СССР

Координатор николаевского подполья отреагировал на приговор украинского суда

Координатор Лебедев назвал приговор ему на Украине признанием заслуг
Сергей Лебедев

Сергей Лебедев. Кадр: Семён / YouTube

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отреагировал на заочный приговор, который ему вынес суд на Украине. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Лебедева, тем самым Служба безопасности Украины (СБУ) признала его заслуги перед родиной. «Это признание дорогого стоит. Это признание того, что в трудное время я делал что мог и как мог, чтобы освободить свою родину от бандеровцев», — посчитал Лебедев.

Он отметил, что не переживает из-за конфискованного имущества, так как для него главное — «приблизить победу», выразив уважение товарищам на территории Украины. «Служу России!» — добавил координатор.

Ранее в четверг на Украине суд вынес заочный приговор Сергею Лебедеву. Его приговорили к 15 годам лишения свободы по статье о госизмене, обвинив его в сборе разведданных и корректировке воздушных ударов российских войск.

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      Антон Похиляк
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