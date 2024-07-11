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13:38, 11 июля 2024Моя страна

«Космическая медуза» пролетела над Россией

В небе над Тверской областью заметили «космическую медузу»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россияне наблюдали в ночь с 9 на 10 июля редкое явление — «космическую медузу». Об этом пишет «Твериград».

Необычным свечением оказался след от запуска ракеты-носителя Ariane 6 из Французской Гвианы. Ракета доставила на орбиту оборудование для экспериментов и девять микроспутников.

След от ракеты можно было наблюдать практически на всей территории России.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области сняли на камеру редкие серебристые облака. Серебристые облака считаются относительно редким природным явлением, которое наблюдается в сумерках, после заката или перед рассветом. Они образуются на высоте 76-85 километров над поверхностью Земли.

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      Варвара Кошечкина
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