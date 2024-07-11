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11:13, 11 июля 2024Бывший СССР

Кулеба захотел привезти все возможные Patriot в мире на Украину

Глава МИД Украины Кулеба захотел привезти в страну все возможные Patriot

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба захотел привезти в страну все возможные системы Patriot. Его слова приводит «24 канал».

«Смотрите, все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, — они все будут привезены», — сказал министр иностранных дел. По его словам, где-то это займет больше времени, а где-то меньше. Кулеба подчеркнул, что Украине нужен этот щит и страна его получит.

Ранее глава МИД Украины анонсировал поставки истребителей F-16 от стран НАТО. Кулеба отметил, что пока не может поделиться маршрутом, по которому самолеты будут доставлены на Украину. Однако в скором времени они уже появятся в небе над страной, добавил он.

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      Кристина Есикова
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