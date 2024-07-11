Кулеба захотел привезти все возможные Patriot в мире на Украину

Глава МИД Украины Кулеба захотел привезти в страну все возможные Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба захотел привезти в страну все возможные системы Patriot. Его слова приводит «24 канал».

«Смотрите, все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, — они все будут привезены», — сказал министр иностранных дел. По его словам, где-то это займет больше времени, а где-то меньше. Кулеба подчеркнул, что Украине нужен этот щит и страна его получит.

Ранее глава МИД Украины анонсировал поставки истребителей F-16 от стран НАТО. Кулеба отметил, что пока не может поделиться маршрутом, по которому самолеты будут доставлены на Украину. Однако в скором времени они уже появятся в небе над страной, добавил он.

