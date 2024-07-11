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16:39, 11 июля 2024Россия

Матвиенко пообещала жесткий ответ на размещение американских ракет в Германии

Матвиенко заявила, что Россия жестко ответит на размещение ракет США в Германии

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Россия жестко и адекватно ответит на размещение дальнобойных американских ракет в Германии. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ России тогда будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо», — сказала председатель Совфеда.

Она также напомнила о документах, появившихся после Второй мировой войны, согласно которым Германия не имеет права размещать подобное оружие на своей территории.

США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. В Reuters отметили, что таким образом Вашингтон собирается продемонстрировать европейским странам свою приверженность НАТО. «"Эпизодические развертывания" Соединенных Штатов готовятся к долгосрочному размещению таких средств, которые будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие», — сообщили в агентстве.

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