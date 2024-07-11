Медведев рассказал о наращивании производства порохов и взрывчатых веществ

Зампред Совбеза Медведев провел совещание по производству порохов и спецхимии

Чтобы производство порохов в России работало не на пределе своих возможностей, в России создаются новые заводы и переоснащаются старые. Об этом рассказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по производству порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии, видеозапись которого опубликована на его странице в соцсети «Вконтакте».

По словам политика, чтобы поднять отрасль производства спецхимии на новый уровень, министерство промышленности и торговли запустило инвестиционные проекты, которые принесли миллиардные вливания.

Он также обратил внимание, что на российских предприятиях спецхимии используются отечественные разработки. «Это очень важно для того, чтобы нам никто палки в колеса не вставлял», — подчеркнул Медведев, добавив, что у российских властей масштабные планы в этой сфере.

Ранее зампред Совбеза рассказал о планах развивать производство боевых вертолетов Ка-52М, которые активно применяются в зоне специальной военной операции.