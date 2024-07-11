Минобороны России отчиталось о стабильном темпе набора контрактников

Минобороны России: темп набора добровольцев и контрактников остается стабильным

Темп набора добровольцев и контрактников в Вооруженные силы (ВС) России остается стабильным. Об этом сообщает Минобороны страны в Telegram.

Там отметили, что задача, которую поставил президент России Владимир Путин по набору военнослужащих, выполняется. С начала 2024 года, по данным министерства, 190 тысяч человек заключили контракты с ведомством.

«Среднестатистический темп набора остается стабильным и составляет около одной тысячи человек в сутки», — добавили в Минобороны.

В июне Владимир Путин во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев» оценил число находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военных. По его словам, там находятся почти 700 тысяч человек.