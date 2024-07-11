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20:35, 11 июля 2024Наука и техника

Подсчитана скорость течения времени на поверхности Луны

В НАСА подсчитали скорость течения времени на поверхности Луны

Фото: Elena11 / Shutterstock / Fotodom

Физики Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнийском технологическом институте подсчитали, насколько быстрее время течет на Луне по сравнению с Землей. Результаты исследования доступны на сервере препринтов arXiv.

Согласно общей теории относительности, время движется быстрее или медленнее в зависимости от гравитации, которая, в свою очередь, зависит от массы. Разница в массах Земли и Луны означает различие в гравитации и скорости течения времени на поверхности. На Луне время идет быстрее, чем на Земле, что требует точных измерений для обеспечения связи, стыковки и посадки космических кораблей.

Команда ученых из Калифорнии рассчитала разницу во времени между Землей и Луной, а также между этими телами и барицентром Солнечной системы. Они обнаружили, что на Луне время идет на 0,0000575 секунды в день (57,50 мкс/д) быстрее, чем на Земле. Это означает, что если бы человек прожил на Луне 274 года, то он был бы на 5,76 секунды старше, чем если бы он жил на Земле.

Исследование связано с заявлениями нескольких организаций о намерении вести исследовательскую и экономическую деятельность на Луне, для чего необходимо установить стандартизированное лунное время. Это позволит синхронизировать деятельность на поверхности Луны с космическими аппаратами на ее орбите и кораблями, которые совершают транзит между Луной и Землей.

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      Александр Еникеев
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