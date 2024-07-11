Москвичам рассказали о службе психологической помощи пациентам с онкологией

Вице-мэр Ракова: за год онкопсихологи Москвы провели почти 10 тысяч консультаций

За год существования Московской службы онкопсихологов ее специалисты провели почти 10 тысяч консультаций. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что жизнь человека кардинально меняется, когда он сталкивается с онкологическим заболеванием. «Вместе с медицинской поддержкой мы заботимся о ментальном состоянии как пациента, так и членов его семьи. Ведь от психологического благополучия и позитивного настроя, в том числе, зависит эффективность лечения», — сказала вице-мэр.

Ракова напомнила, что в июле 2022 года на базе столичных центров амбулаторной онкологической помощи в тестовом режиме запустили проект оказания профессиональной психологической поддержки пациентам с онкологией. Спустя год его расширили, и в столице заработала Московская служба онкопсихологов. Число проведенных ее специалистами за год консультаций показало востребованность ментальной помощи для онкобольных.

Помимо этого, стартовал пилотный проект по обучению медицинского персонала, работающего с такими пациентами. «Мы понимаем, какую психологическую нагрузку испытывают сами медики, поэтому новый курс будет включать техники и методики самопомощи при стрессе, а также инструменты для восстановления на начальных стадиях выгорания», — рассказала заммэра Москвы.

Психологическая реабилитация москвичей с онкологическими заболеваниями начинается с момента постановки диагноза, чтобы помочь пациенту справиться с первыми эмоциями. Родственникам онкопсихологи объясняют, как помочь заболевшему близкому и не навредить ему. Психологическая помощь предоставляется сразу после обращения без необходимости предварительной записи. Также пациенты могут записаться к специалисту на сайте службы.

Кроме того, в Москве большим спросом пользуется группа поддержки «Равный равному». На ее встречах, где также присутствуют пациенты в стадии ремиссии, онкобольные могут выговориться и познакомиться с позитивным опытом других заболевших. За время проекта проведено около 150 групп.