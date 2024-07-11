Мужчина заплатил 53 тысячи рублей для решения спора на один рубль

В Индии мужчина решил спор на одну рупию, заплатив в 50 тысяч раз больше

Житель Индии решил проблему с налогами, касающуюся одной рупии (около одного рубля), заплатив в 50 тысяч раз больше. Об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Апурв Джайн получил уведомление о неоплаченном подоходном налоге. Чтобы урегулировать налоговый спор, он нанял дипломированного бухгалтера, который потребовал за свою работу 50 тысяч рупий (52,7 тысячи рублей). Однако позже мужчина выяснил, что оспариваемая налоговым департаментом сумма составляла всего одну рупию.

Как отмечает NDTV, случай Джайна не единичен. Многие жители Индии жалуются на сложность местной налоговой системы и недовольны высокой стоимостью услуг бухгалтеров, необходимых для решения проблем, которые возникают в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в Афганистане родственники замуровали женщину с дочерью в комнате из-за квартирного вопроса. Пострадавших спасли соседи и полицейские, которые сломали кирпичную стену.

