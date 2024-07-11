Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:02, 11 июля 2024Путешествия

На российском курорте туристам запретили плавать на надувных матрасах

В Анапе туристам запретили плавать на надувных матрасах из-за отжимного ветра

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Анапе временно запретили туристам плавать на надувных матрасах из-за отжимного ветра. Об этом говорится на сайте муниципального образования российского города-курорта.

Уточняется, что запрет на использование надувных плавательных средств будет действовать в четверг, 11 июля, в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра. 

Материалы по теме:
Куда поехать на море с детьми в 2024 году? 11 направлений и курортов для недорогого отдыха
Куда поехать на море с детьми в 2024 году?11 направлений и курортов для недорогого отдыха
8 июля 2024
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016

Кроме того, отдыхающих призвали соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье и усилить контроль над детьми.

Ранее переполненный центральный пляж этого популярного курорта попал на видео. Один из очевидцев описал обстановку в зоне отдыха у воды словами «это не Китай, это город-курорт Анапа».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о движении военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ

      Российская нефтяная компания попросила поддержки государства

      На российском курорте туристам запретили плавать на надувных матрасах

      Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол

      В работе некоторых разделов «Дзена» возникла проблема

      В Кремле заявили о готовности обсуждать безопасность на континенте

      Стало известно об оставшемся без единой заправки российском городе после обстрелов ВСУ

      Масштабы падения мировых запасов нефти подсчитали

      В России испытали бронеплиту для защиты объектов от дронов

      46-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на фото с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше