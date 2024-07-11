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18:38, 11 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали причину отказа во въезде депутату бундестага

МИД Украины: депутату Пельманну отказали во въезде из-за оправдания действий РФ

Фото: Unsplash

Депутату бундестага Зерену Пельманну отказали во въезде на Украину в связи с оправданием им действий России. Об этом заявили в украинском МИД, сообщает издание «Страна.ua».

Как считают в ведомстве, в своих высказываниях немецкий политик отрицает право Украины на самозащиту и поддерживает российскую спецоперацию в республике.

Ранее Пелльман, неоднократно выступавший против поставок Киеву вооружения, сообщил, что его не пустили на Украину «без какого-либо глубокого обоснования». Позднее в МИД Германии заявили, что ФРГ серьезно относится к этому решению украинских властей и пытается выяснить правовые причины отказа.

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      Алевтина Запольская
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