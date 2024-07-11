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16:03, 11 июля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об использовании прибыли от российских активов

Умеров: Украина направит прибыль от российских активов на боеприпасы и ПВО
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина направит полученную от замороженных российских активов прибыль на нужды обороны, в том числе средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение перечислить 90 процентов доходов от замороженных российских активов в Фонд помощи Украине, который является частью Европейского фонда мира. Эти средства будут направлены на нужды обороны Украины», — сказал он

Умеров подчеркнул, что ЕС и Украина договорились использовать первый транш на боеприпасы, средства ПВО и поддержку украинских производителей. По его словам, оборудование, финансируемое ЕС, будет доставлено на Украину к концу 2024 года.

Глава Минобороны Украины также напомнил, что ежегодно Киев будет получать 2,5-3 миллиарда евро прибыли в виде процентов от замороженных российских активов.

Ранее министерство обороны Латвии сообщило, что планирует задействовать доходы от замороженных российских активов в Евросоюзе для грантов в производстве FPV-дронов. Отмечается, что для оплаты грантов в сферах закупки, разработки и производства БПЛА будет использовано 1,4 миллиарда евро дохода с оплатой в размере ста процентов.

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      Александр Курбатов
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