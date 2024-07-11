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04:00, 11 июля 2024Интернет и СМИ

Парень попросил сестру сделать стерилизацию и нашел поддержку в сети

Фото: Casper Nichols / Unsplash

Пользователь Reddit c ником Accurate_Mix_4884 рассказал, как попросил сестру сделать стерилизацию. В комментариях многие поддержали мужчину.

Автор поста рассказал, что его младшая сестра родила двоих детей в 15 и 17 лет. Он уточнил, что фактически они стали его детьми, и он оформил опекунство над ними. Парень признался, что до случившегося не хотел детей.

Сейчас его сестре исполнилось 25 лет, и она узнала, что снова беременна. Девушка попросила помощи у брата, но тот выдвинул ей условие. «Я сказал, что помогу, если она сделает аборт и ей перевяжут маточные трубы. Она назвала меня чудовищем», — рассказал герой истории. Позднее женщина пыталась переубедить брата, однако он остался непреклонен.

В комментариях пользователи поддержали рассказчика. Они заявили, что его сестра поступала безответственно, рожая детей и оставляя их на воспитание брата.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как решился на вазэктомию после новостей о своем отце. Он уточнил, что отец попал в тюрьму из-за неуплаты алиментов.

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      Мария Большакова
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