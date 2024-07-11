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22:06, 11 июля 2024Россия

В Кремле назвали участвующие в конфликте на Украине страны

Песков: США, ФРГ, Франция и Британия напрямую участвуют в украинском конфликте

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

ФРГ, США, Франция, Британия напрямую участвуют в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Журналист попросил представителя Кремля прокомментировать планы США разместить дальнобойные ракеты в Германии.

«Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины», — отметил Песков.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал интересующее Запад богатство Украины. По его словам, западные компании «захватили» земельные угодья на Украине, из-за чего иностранные правительства теперь помогают Киеву. Многие земли они уже захватили за счет приватизации, добавил он.

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      Марина Совина
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